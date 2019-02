﻿Obra da Rua dos Aregos, em Chaves, já arrancou para beneficiar mobilidade pedonal

Iniciou esta semana a obra de melhoramento da Rua dos Aregos, em Chaves, no âmbito da empreitada de “Requalificação das Avenidas Dr. Francisco Sá Carneiro, Xavier Teixeira e Raposeia, das Ruas Linha do Comboio e Aregos e do Viaduto da Raposeira – PAMUS 1.5, 3.2 e 3.4 – LOTES 8 e 12”.

Esta intervenção integra o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, (PAMUS) 1.5, 3.2 e 3.4 – LOTES 8 e 12, cujo investimento global é de 832 mil euros.

Adjudicada à empresa Higino Pinheiro & Irmão S.A., a empreitada prevê a requalificação dos pavimentos, com vista a beneficiar a mobilidade pedonal e os aspetos funcionais (acessibilidade e comodidade) das referidas estradas municipais, através do alargamento das zonas pedonais, delineando e reorganizando as baías de estacionamento e integração de arborização, bem como da remodelação e introdução de novas infraestruturas, elétricas e de telecomunicações. Prevê-se a intervenção numa extensão de 1387 metros.

Recorde-se que esta obra faz parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Chaves, beneficiando de um investimento cofinanciado a 85% da despesa elegível (trabalhos relacionados com o incremento dos modos suaves – componente pedonal e ciclável), por fundos comunitários da União Europeia, no âmbito do Programa Operacional Regional Norte 2014-2020 (NORTE 2020).