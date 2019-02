﻿ AAUTAD promete dois dias de festa num dos maiores arraiais de Carnaval da região

Há já mais de um mês que a Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) iniciou os preparativos para o Arraial de Carnaval, um dos maiores da região.

O arraial vai realizar-se nas noites dos dias 3 e 4 de março, num recinto que será montado junto à biblioteca municipal de Vila Real e está aberta à população em geral.

José Pinheiro, presidente da direção da AAUTAD, adianta que o tema deste ano será relacionado com a temática “Maré Alta”. Trata-se do cartaz das férias da Páscoa que todos os anos a AAUTAD proporciona aos estudantes, numa praia no Algarve.

“A contextualização do tema do carnaval deste ano vai ser focada no cartaz do Maré Alta, com ênfase na praia, no espírito desportivo, replicando aquele ambiente de férias mais descontraído”, explicou o dirigente académico.

O arraial de Carnaval 2019 coincide também com a vinda dos alunos para o segundo semestre, proporcionando assim também um momento de reencontro dos estudantes. Mas o arraial de Carnaval destina-se também a toda a população.

“Acreditamos que a universidade não vive sem a cidade e a cidade não vive sem a universidade, e queremos sempre agradar à comunidade vila-realense, e acreditamos que esta festa é um exemplo vivo deste nosso modo de estar”, referiu José Pinheiro.

O arraial de Carnaval vai contar com a colaboração de cerca de vinte núcleos de cursos da UTAD, com as tradicionais “barraquinhas”, que estarão, como habitualmente, decoradas para o efeito, sendo que a AAUTAD incita também ao uso da imaginação por parte dos foliões na criação de fantasias e disfarces originais.