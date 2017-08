Decorreu de 29 de julho a 7 de agosto, a XXVIII Semana Cultural de Santa Marta de Penaguião. Sob o tema “Do douro ao Marão – Dobramos a esquina”, associações culturais e desportivas do concelho, IPSS e juntas de freguesia juntaram-se ao Município penaguiense e brindaram os visitantes com várias apresentações, noites musicais e temáticas.

A festividade que já vai na sua 28ª edição e que já é considerada “o ponto alto da cultura penaguiense” apresenta, ano após ano, um programa diversificado que tende a ir de encontro ao gosto de todas as faixas etárias e tem vindo a ser fortemente elogiada por quem visita a vila nesses dias.

Apresentar aos visitantes o que Santa Marta de Penaguião tem a nível cultural, desportivo, social e gastronómico é um dos objetivos principais da festividade, sendo que incutir aos mais jovens o gosto pelas tradições do concelho e incentivá-los a ingressar nos grupos culturais tem vindo a ser um desejo do atual executivo municipal.

Por outro lado, a aposta do município em alterar a data da semana cultural para finais de julho (com início no Feriado Municipal e Dia da Padroeira da Região Demarcada do Douro) possibilitou à comunidade emigrante a oportunidade de assistir ao trabalho desenvolvido, ao longo do ano, pelos grupos da sua terra.

A semana cultural na qual a partilha de tradições, emoções, cultura e gastronomia esteve sempre presente, no final, fez com que todos pudessem “amar Santa Marta”.

