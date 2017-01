XIX Feira Gastronómica do Porco de Boticas este fim-de-semana

A 19ª edição da Feira Gastronómica do Porco de Boticas decorre de 13 a 15 de janeiro, no Pavilhão Multiusos, e é organizado pelo Município de Boticas em conjunto com a empresa Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso (EHATB).

Sendo a Feira do Porco de Boticas um dos maiores eventos gastronómicos do norte do país, o Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, espera que à semelhança das edições anteriores, o certame seja um sucesso. “A Feira do Porco de Boticas alcançou um patamar importante na região, no que diz respeito à divulgação e promoção dos produtos tradicionais. Tal como nos anos anteriores esperamos que esta mostra seja um sucesso não só pelo número de visitantes que se deslocam nestes dias até Boticas mas também pelo impacto que a realização da feira tem na economia local”, referiu Fernando Queiroga.

O autarca destacou ainda que “o mais importante não são as cerca de 40 toneladas de fumeiro que vendemos mas sim a qualidade desses produtos. Anseio que esta feira seja diferente das outras não pela quantidade vendida mas sim pela qualidade dos produtos existentes no certame”. À semelhança da edição anterior, a feira contará com a participação de mais de 70 stands de exposição e venda produtos alimentares, artesanato e produtores de fumeiro e enchidos. Serão disponibilizadas 40 toneladas de fumeiro que permitirão realizar um volume de negócios a rondar o meio milhão de euros.

Para além dos expositores a feira contará, mais um vez, com a presença de tasquinhas regionais, que apresentarão dois menus tipicamente barrosões, confecionados com produtos locais. Os preços praticados foram previamente acordados e serão iguais para todos os restaurantes presentes no evento. Quanto o número de visitantes, Fernando Queiroga, espera que “comparativamente ao ano anterior, o número aumente devido à realização do evento “Sexta-Feira 13”, em Montalegre, o que acaba por ser benéfico para os dois concelhos barrosões”.

