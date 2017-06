WTCC: Joker Lap estreia-se em Vila Real

Vila Real será o palco da estreia da Joker Lap no WTCC, um conceito inovador para o mundial de turismos, que será implementado pela primeira vez no traçado transmontano.

Desenhada para apimentar a acção nos traçados citadinos, que nem sempre favorecem as ultrapassagens, o conceito usado no WRX, exige que os pilotos usem uma parte alternativa do circuito (pelo menos uma vez), tanto na corrida de Abertura como na corrida Principal.

A Joker Lap de Vila Real está situada na última curva do traçado, curva 26, com a aprovação da FIA e da autoridades locais. O desenho da Joker Lap pretende usar a rotunda da MCoutinho, como já era o desejo do WTCC. Os pilotos terão então de fazer a rotunda virando primeiro à esquerda e depois virando à direita, ao contrário do que acontece no traçado regular, retomando a pista na recta da meta. É esperado que a Joker Lap adicione 2 seg ao tempo normalmente feito pelos pilotos, o que poderá aumentar as oportunidades de ultrapassagens.

A Joker Lap não poderá ser tomada antes da 3ª volta de ambas as corridas, mas poderá ser testada nos treinos livres do dia 24 de Junho. A localização da Joker Lap será destacada, de forma a facilitar o seu reconhecimento aos espectadores e os grafismos usados pelo WTCC permitirão entender de forma instantânea se os pilotos já efectuaram a Joker Lap.

François Ribeiro, chefe da Eurosport Events, o promotor do WTCC ficou feliz com a confirmação de um desejo seu que já era antigo: “O conceito de ” joker lap “funciona muito bem no rallycross, e estou certo de que vai trazer uma dimensão extra à corrida do WTCC em Vila Real. Abrirá novas oportunidades e novas estratégias para os pilotos, e pode até mudar o rumo da corrida. É claro que nunca iremos comprometer a segurança e como tal, trabalhamos de muito perto com nossos colegas da FIA e com as autoridades em Vila Real para implementar um traçado que corresponda aos nossos requisitos, mas que também esteja em conformidade com todos os rigorosos padrões de segurança”.

Tiago Monteiro, o homem da casa, que no ano passado conseguiu uma vitória histórica em Vila Real deu a sua opinião sobre a novidade: “É óptimo tentar novas ideias, novas opções para apimentar o espectáculo. Quando se está na pole position, de facto não se quer a Joker Lap, porque não se quer perder a liderança. Mas não saindo da pole position, há uma nova oportunidade para ultrapassar “.

Yvan Muller, quatro vezes campeão no WTCC e agora piloto de testes para a Cyan Racing afirmou o seguinte: “É como o MAC3. Todos disseram ‘ah, é uma coisa louca’, mas é algo novo. E quando é novo, mostra algo diferente, o que é sempre bom. Temos de tentar coisas novas, trazer novos elementos positivos e atraentes”.

O desenho da Joker Lap está ainda sujeito à inspecção final da FIA no dia 21 de Junho

