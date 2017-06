WTCC em Vila Real: Tiago Monteiro faz dois pódios

Num fim de semana de muito calor – mas em que a chuva chegou a ameaçar – a terceira edição consecutiva do WTCC (campeonato mundial de carros de turismo) em Vila Real não poderia ter corrido melhor para o piloto luso, Tiago Monteiro.

Nas qualificações, para apuramento da grelha de partida, realizadas no dia de sábado, o único português a competir no campeonato da FIA (que agora é líder da geral) conseguiu um honroso quarto lugar.

