Visitação no Espaço Miguel Torga aumentou 15% em 2016

O último ano irá representar uma etapa de sucesso no percurso do Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Anta, no concelho de Sabrosa. Foi um tempo de crescente visibilidade institucional e pública, marcado pela inauguração das suas instalações pelo Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa, visitas de membros do Governo e pela diversidade e aumento de espetáculos musicais e expressões artísticas, ações culturais e exposições patenteadas.

Em termos de visitação, registou-se um aumento de 15% comparativamente ao ano anterior. Segundo o diretor do Espaço, João Luís Sequeira, este dado é animador e revela um aumento do interesse que o equipamento e respetivo projeto cultural está a despertar dentro e fora da região.

“Os nossos visitantes foram oriundos predominantemente das universidades, escolas do ensino básico e secundário, universidades seniores, grupos profissionais e especialmente da área da arquitetura, pois além de Miguel Torga, Souto de Moura é também mote para visitas ao Espaço. Além disto, conseguimos levar o nosso projeto cultural para fora de portas através de espetáculos musicais realizados na Senhora da Azinheira e no Auditório Municipal de Sabrosa”, afirmou. Durante o ultimo ano, o Espaço Miguel Torga teve patente oito exposições temporárias e foi palco de 14 acontecimentos de índole musical e literária.

Para 2017, os objetivos do Espaço Miguel Torga, passam pela consolidação do crescimento da visitação, manter e incrementar a realização de eventos culturais e de expressão artística sempre numa matriz de diversidade e numa afirmação crescente de dimensão regional. Além disto, pretenderá focalizar ainda mais numa perspetiva analítica, a vida e obra de Miguel Torga. Criar um espaço de reflexão, acentuar o seu papel de dinamização cultural, e consolidar-se como instrumento importante educativo de referência, são outras das metas a atingir.

