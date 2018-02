Ação de sensibilização sobre violência no namoro em Ribeira de Pena

Na semana em que se assinalou o S. Valentim, realizou-se, no dia 16 de fevereiro, uma ação de sensibilização sobre a violência no namoro, no Auditório Municipal de Ribeira de Pena.

A sessão dirigida aos alunos do ensino secundário focou comportamentos característicos de relações não saudáveis como o controlo, o sentimento de propriedade e a violência sexual, em oposição com atitudes próprias de relações saudáveis.

De acordo com os representantes da organização SOPRO – Solidariedade e Promoção que dinamizaram a sessão, os primeiros sinais de abuso são, muitas vezes, desvalorizados pelos jovens, mas, podem evoluir para casos mais graves, como situações de violência doméstica.

Esta atividade foi desenvolvida no âmbito do Plano de Ação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ribeira de Pena e contou com o apoio do Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena e do Município de Ribeira de Pena.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário