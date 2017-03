Vila-realenses premiados nos Campeonatos Nacionais de Jogos Matemáticos

Cerca de 1600 alunos de mais de 300 estabelecimentos de ensino públicos e privados, rumaram a Guimarães, a 24 de março, para disputarem a final do 13.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. Este campeonato realiza-se anualmente, desde 2004, sendo os seus promotores principais a Sociedade Portuguesa de Matemática, a Associação de Professores de Matemática e a Associação Ludus.

Relativamente aos nossos alunos, após os campeonatos internos para apurar os representantes de cada uma das escolas da cidade que aderiram a este evento, o Agrupamento de Escolas Diogo Cão, a Escola Secundária São Pedro e a Escola Secundária Camilo Castelo Branco viajaram conjuntamente para o Pavilhão Multiusos da cidade berço.

Tal como a representante da Associação de Professores de Matemática, Teresa Santos, explicou, o objetivo destes campeonatos é tentar desmistificar a matemática e apelar à sua parte lúdica, desenvolvendo, no processo, competências que são importantes para a matemática pura.

Todos os nossos representantes, mesmo os que não são referidos, dignificaram as suas escolas bem como a cidade. Realça-se que dos três jogos para o primeiro ciclo do ensino básico, vila real esteve muito bem representado em duas finais, tendo a Rafaela Pinheiro, aluna da EB/JI nº3 de Vila Real (Corgo), conquistado um excelente 8º lugar no Jogo Cães e Gatos, tendo o seu colega António Martins, aluno da EB/JI nº2 de Vila Real, ficado em 11º no Jogo dos Rastros.

Nos Jogos do 2º ciclo a sorte não bafejou os outros representantes Agrupamento de Escolas Diogo Cão que não lograram a almejada passagem às finais. No Jogos do 3º ciclo a Escola Secundária São Pedro conseguiu o feito notável de colocar dois alunos nas finais, tendo o Rafael Monteiro alcançado o 6º lugar no Jogo do Avanço e a sua colega, Ana Silva, o 7º lugar no Jogo dos Rastros.

Contudo, a equipa da Camilo Castelo Branco, sob o comando do professor Rui Fernandes, teve um desempenho de sonho, conseguindo o pleno nos Jogos do Secundário. A História começou a escrever-se com um excecional 5º lugar, da Maria Gouveia, no Jogo Flume, tendo o Guilherme Rodrigues Varela subido a fasquia, com o seu título de Vice-Campeão Nacional no Jogo do Avanço, acabando em apoteose com a Eva Raquel de Marcos e Melo a sagrar-se Campeã Nacional desta 13º Edição dos Campeonatos Nacionais de Jogos Matemáticos, com o seu 1º lugar no Jogo do Produto. Estes resultados comprovam a excelência dos nossos alunos que são o espelho do trabalho dos docentes vila-realenses.

