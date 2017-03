Vila Real vai construir novo edifício para albergar Proteção Civil no aeródromo

O Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real vai deixar o antigo Governo Civil para se instalar num novo edifício que a Câmara Municipal de Vila Real vai construir no aeródromo. O novo espaço irá albergar também o Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) da Guarda Nacional Republicana (GNR), que já está instalado naquele local mas que passará a dispor de melhores condições de trabalho. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, que (…)

Durante a visita, o secretário de Estado da Administração Interna visitou o CDOS, os bombeiros da Cruz Branca e Cruz Verde e o aeródromo. Jorge Gomes abordou a questão da viatura própria para atuar no interior do Túnel do Marão. “Os equipamentos de proteção individual tiveram de ser adquiridos especificamente para atuar em túneis e também as viaturas têm de ser da mesma forma”, admitiu o governante, que assegurou que a aquisição da viatura será (…)

Leia o artigo completo na edição desta semana do Notícias de Vila Real, à venda aqui ou assine a edição impressa ou online aqui.

Deixe o seu Comentário

Comentário