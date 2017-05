Vila Real recebe Festival Aéreo Pucarinho Airshow

No próximo domingo, 21 de maio, entre as 15h00 e as 18h00, o aeródromo municipal será o palco do Festival Aéreo Pucarinho Airshow, assim designado como forma de destacar o recente reconhecimento pela UNESCO do Barro Preto de Bisalhães como património cultural imaterial da humanidade.

O evento, promovido pelo Município, em parceria com o Aeroclube de Vila Real, estará dividido em duas partes distintas, o Fly In, que consta de um encontro, na manhã de domingo, de aeronaves oriundas de todo o país e a Acrobacia onde, a partir das 15H00, evoluirão as aeronaves de referência a atuar em Portugal. No final das demonstrações serão efetuadas visitas em grupo às aeronaves e batismos de voo.

Recorde-se que Vila Real recebeu pela primeira vez a 1 de julho de 1984 um evento aeronáutico no âmbito das comemorações do dia da Força Aérea que levou milhares de espectadores ao aeródromo para assistir, entre outros, à evolução da patrulha Asas de Portugal. Em 2007 decorreu um outro festival que de igual modo arrastou multidões até ao aeródromo. Passados 10 anos, a Câmara Municipal volta assim a apostar na realização de um evento aeronáutico que, para além de proporcionar uma atividade do agrado das famílias, serve para dar mais visibilidade ao aeródromo municipal.

O aeródromo de Vila Real é uma infraestrutura de referência na região Norte com uma localização privilegiada, na qual o Município de Vila Real deposita grandes expectativas em termos de aproveitamento de todas as suas potencialidades. Refira-se, nomeadamente a previsível introdução, no curto médio prazo, de voos de carga aérea e outro tipo de voos de transporte de passageiros, diferentes dos já existentes. Entretanto irão também decorrer obras de adaptação do edifício do aeródromo municipal com vista à instalação do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) e da criação de melhores condições de trabalho para o Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS), da Guarda Nacional Republicana, instalado há já algum tempo no local.

