Vila Real recebe Cimeira Ibérica a 29 e 30 de maio

Já está marcada a data da Cimeira Ibérica que terá lugar em Vila Real e na região do Douro. O anúncio foi feito hoje pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Nos dias 29 e 30 de maio, a reunião de alto nível entre Portugal e Espanha deverá ter início em território espanhol, com uma descida do Douro Internacional.

Os dois países ibéricos irão retomar, em 2017, as cimeiras ibéricas, interrompidas no ano passado devido à situação especial governativa vivida em Espanha. Depois de a última se ter realizado em Baiona, na Galiza, a reunião deste ano terá sede em Vila Real.

As cimeiras ibéricas são reuniões anuais bilaterais realizadas entre o Presidente do Governo da Espanha e o Primeiro-ministro de Portugal onde se discutem questões de grande interesse para ambos os governos, e projetos de cooperação entre os dois países.

