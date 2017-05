Vila Real recebe a Cimeira Ibérica a 29 e 30 de maio

No âmbito da XXIX Cimeira Ibérica, que se realizará em Vila Real, nos próximos dias 29 e 30 de maio, e de acordo com a avaliação do grau de ameaça efetuado, vão ser implementadas excecionais medidas de segurança, algumas das quais irão implicar fortes constrangimentos na circulação rodoviária, em particular, nos acessos à Praça do Município, Largo Conde Amarante e Palácio de Mateus.

Proibição de Estacionamento:

Entre as 19h00 do dia 29 de maio e as 11h00 do dia 30 de maio de 2017 nas seguintes artérias da Freguesia de Vila Real:

Largo Dr. Henrique Botelho (Filho);

Praça Monsenhor Jerónimo do Amaral;

Rua do Jazigo;

Rua Irmã Virtudes;

Rua Camilo Castelo Branco.

Entre as 18h00 do dia 29 de maio e as 15h00 do dia 30 de maio de 2017 nas seguintes artérias da Freguesia de Mateus:

Rua da Meada;

Largo da Meada;

Rua do Sobrado;

Rua das Flores, no troço compreendido entre a EN322 e a Rua do Ribeiro;

Rua do Ribeiro;

N322 no troço compreendido entre a Rua do Sobrado e a Rua do Ribeiro.

Entre as 21h00 do dia 29 e as 11h00 do dia 30 de maio de 2017, no parque subterrâneo da Praça do Município.

Proibição de Circulação Rodoviária:

Entre as 08h00 e as 11h00 do dia 30 de maio de 2017, nas seguintes artérias:

Rua de Miguel Torga;

Avenida Carvalho Araújo, no troço compreendido entre a Avenida 1º de Maio e o Largo de Camões;

Avenida 1º de Maio, exceto no troço/sentido Ponte Metálica – Rotunda do Loureiro;

Ponte Metálica, exceto no sentido Estação – Cruzamento da Areias;

Rua Miguel Bombarda, no troço compreendido entre a Rua Alexandre Herculano e a Avenida 1º de Maio.

Para além dos condicionamentos de trânsito previamente programados, devido à natureza do evento existirão diversos “cortes de trânsito” pontuais, nomeadamente, na deslocação das comitivas que integram a Cimeira Luso-Espanhola.

Englobada no evento, no dia 30 de maio, pelas 09h30, irão decorrer Cerimónias Militares na Praça do Município e na qual estarão presentes 3 ramos das Forças Armadas Portuguesas. No dia 29 de maio de 2017, entre as 16h00 e as 18h30, as formas militares irão efetuar treinos. Nestes dois dias, alerta-se a população em geral que irão ser realizados vários Tiros de Salva.

Conselhos:

O acesso ao centro da cidade de Vila Real, no dia 30 de maio, deverá ser efetuado antes das 08h00 da manhã;

No dia 30 de maio, o parque de estacionamento subterrâneo da Praça do Município estará encerrado, pelo que os seus normais utilizadores devem procurar estacionar as viaturas em outros locais.

Os agentes policiais afetos ao Policiamento de Proximidade estão já a efetuar contactos diretos com as entidades e estabelecimentos sediados no perímetro onde se realizará a Cimeira Luso-Espanhola, sensibilizando-os para todos estes constrangimentos.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Vila Real, através de um esforço exigente e coordenado de meios humanos, irá estar presente com várias valências policiais, nomeadamente, Trânsito, Investigação Criminal e Ordem Pública, promovendo uma forte visibilidade e uma aposta na prevenção e proatividade. A PSP adotará as medidas de segurança mais convenientes, para que todo o evento decorra com normalidade.

