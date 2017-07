Vila Real no XII Jogos do Eixo Atlântico

Entre os dias 4 e 9 de julho decorrerão nas cidades galegas de Lugo, Monforte e Sarria os XII Jogos do Eixo Atlântico. A edição deste ano será, provavelmente, a mais participada de sempre. Atendendo ao ritmo de inscrições realizadas esta competição reunirá o maior número de desportistas provenientes das cidades do Norte de Portugal e da Galiza que integram a Associação Transfronteiriça Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.

Em representação do Município de Vila Real participam 60 atletas, nas modalidades de Futebol, Basquetebol (masculino e feminino), Natação (masculino e feminino) e Atletismo (masculino e feminino), com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos.

Desde 1995 os Jogos do Eixo Atlântico estão vocacionados para a promoção do desporto, convivência entre os jovens e também para um maior conhecimento entre os cidadãos das duas regiões.

A Delegação que vai representar Vila Real foi recebida na Câmara Municipal de Vila Real, no dia 3 de julho, pelo Vereador do Pelouro do Desporto, José Maria Magalhães, que aproveitou a oportunidade para desejar a todos a melhor prestação desportiva possível, mas acima de tudo que tenham um comportamento exemplar, no aspeto de relações humanas e institucionais.

Deixe o seu Comentário

Comentário