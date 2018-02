Vila Real no 37º Congresso Nacional do PSD

Decorreu no passado fim-de-semana em Lisboa, o 37º Congresso do PSD, no qual Vila Real participou ativamente com cerca de duas dezenas de militantes, entre delegados ao congresso, participantes, dirigentes e observadores.

A reunião magna ficou marcada pelo primeiro ato público do novo líder, Rui Rio, que apontou as questões da natalidade, apoio à terceira idade, desertificação do interior, reforma da segurança social e descentralização do Estado, como áreas fulcrais de atuação do PSD, referindo que “se não houver coragem de enfrentar os mais pesados problemas de Portugal, não será nunca por falta de empenho, dedicação e abertura ao diálogo por parte do Partido Social Democrata”.

Com a eleição dos novos órgãos nacionais do partido, realçamos naturalmente a eleição de Nataniel Araújo para a nova composição do Conselho Nacional do PSD, órgão responsável pelo desenvolvimento e execução da estratégia política do partido definida em congresso e fiscalização política das atividades dos órgãos nacionais e regionais do partido. Nataniel Araújo destacou o “fator de unidade alcançado pela apresentação de uma lista conjunta ao conselho nacional, entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes, os dois candidatos às últimas diretas do partido”, deixando a garantia de que irá “exercer o seu mandato com sentido de responsabilidade.”

A Comissão Política do PSD de Vila Real, vem desta forma agradecer publicamente a todos os que participaram neste congresso, desejando a todos os militantes que agora foram eleitos, em especial do distrito de Vila Real, votos de um excelente mandato.

