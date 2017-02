VILA REAL NA 18ª EDIÇÃO DA FEIRA DE XANTAR -OURENSE

O município de Vila Real está presente no 18º Salón Internacional de Turismo Gastronómico de Xantar – Ourense, que se iniciou no passado dia 1 e termina a 5 de Fevereiro. A delegação vila-realense, chefiada pelo vereador prof. José Maria Magalhães, esteve presente ontem, dia 3, nesta feira. Além dos elementos ligados ao executivo camarário e à Assembleia Municipal, participaram, como convidados, os órgãos da imprensa local, escrita – na qual se inclui o NVR – e falada. Na cerimónia de abertura da sessão diária, o prof. José Maria sublinhou as potencialidades de Vila Real como “pérola do colar do Douro”, lembrando a qualidade dos seus vinhos, a importância da UTAD, onde têm sido formados os melhores enólogos do país, o circuito automóvel, os barros de Bisalhães, como Património Imaterial da Unesco, bem como a excelência da gastronomia. O Coro Juvenil de Abaças actuou durante a cerimónia de abertura ao lado do Rancho Folclórico de Refoios de Ponte de Lima.

