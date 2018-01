Vila Real marca presença em certame gastronómico na Galiza

O Município de Vila Real volta em 2018 a marcar presença no Xantar, Salão Internacional de Turismo Gastronómico, que decorre de 31 de janeiro a 4 de fevereiro em Ourense, cidade galega geminada com Vila Real desde 1983. Trata-se de um dos mais importantes certames gastronómicos realizados na península ibérica que atrai todos os anos milhares de pessoas até ao recinto da Expourense, transformando aquele espaço num grande centro de restauração e numa oportunidade única para despertar o interesse turístico dos muitos visitantes.

Considerando que o principal objetivo do Xantar é defender a cultura da qualidade gastronómica posicionando-a como um importante fator de atração turística e uma partilha de sabores e experiências esta mostra é, também, um ponto de encontro dos recursos turísticos. Assim, o Município de Vila Real continua a apostar nesta participação para mostrar o que de melhor a região tem para oferecer, desde a boa cozinha, aos vinhos, passando pelos grandes eventos que colocam Vila Real na rota de um turismo de qualidade. O Circuito Internacional de Vila Real voltará a ser o evento em destaque no stand institucional do Município numa aposta na divulgação fora de portas daquele que foi eleito o melhor traçado citadino do mundo.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário