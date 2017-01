Vila Real inaugura Centro Municipal de Marcha e Corrida

Foi inaugurado, no passado dia 15 de janeiro, o Centro Municipal de Marcha e Corrida, que vai funcionar Parque Corgo. O vereador do pelouro do desporto, José Maria Magalhães, explicou que este novo espaço vai contribuir para o incentivo da prática regular de atividade física. “Há cada vez mais gente a correr e a caminhar. O Centro Municipal de Marcha e Corrida passa agora a estar à disposição dessas pessoas. Será possível obter informações que é conveniente ter para quem faz exercício físico e precisa de acompanhamento”, explicou. Segundo José Maria Magalhães, o Centro vai contar com a presença de um técnico, três vezes (…)

O presidente da Associação de Atletismo de Vila Real, Jorge Ribeiro, salientou a importância deste espaço para a promoção da prática desportiva com enquadramento técnico. “Fomos um dos primeiros concelhos a apresentar este projeto, que nasceu em 2009, mas faltava um espaço, instalações de apoio e técnicos”, explicou (…)

Este centro integra uma rede de centros espalhados pelo país. Para o coordenador do Plano Nacional de Marcha e Corrida, Serafim Gadelho, estes centros de marcha e corrida “garantem informações credíveis e são geridos por técnicos qualificados que ajudam a planear o treino”. “A criação deste centro em Vila Real é (…)

