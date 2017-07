Diretor do Notícias de Vila Real distinguido no aniversário da elevação a cidade

Vila Real assinala no dia 20 de julho, numa cerimónia a decorrer no Teatro Municipal, o 92.º aniversário de elevação a cidade com a entrega de medalhas a pessoas que “ao longo dos anos marcaram pela positiva a nossa vida coletiva”.

António Francisco Caseiro Marques, fundador e diretor do jornal Notícias de Vila Real, receberá a medalha de prata da cidade. Advogado de profissão, Caseiro Marques, que é natural de Aguiar da Beira, exerceu ainda funções de vice-presidente e vereador da Câmara Municipal de Vila Real. “É um reconhecimento de Vila Real face a obras e ações que cada um fez para catapultar o concelho”, afirmou o presidente do município, Rui Santos, à Lusa.

Entre os homenageados estão também Carlos Pinto, enfermeiro, natural de Constantim, que salvou uma jovem no atentado de Londres, e Tiago Monteiro, piloto portuense, com raízes no Douro, que vão receber a medalha de ouro de mérito municipal.

Com o grau ouro vão ainda ser distinguidos o antigo governador civil de Vila Real, Artur Vaz, o Padre Portelinha, o empresário Francisco Magalhães e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Depois, a medalha de prata vai ser atribuída à fotojornalista Violeta Santos Moura, à investigadora Susana Moreira e ao chefe de cozinha e estrela Michelin Vítor Matos.

Também serão distinguidos com prata António Areias, da Associação Bairro Latino, o latoeiro Joaquim Alves dos Santos, o campeão de atletismo Manuel Oliveira e o campeão europeu de motocross Paulo Felícia.

A homenagem da câmara estende-se ainda à Associação de Caminheiros, à barbearia do “Sinaleiro”, ao café “Clássico” e ao restaurante “Jorge”.

