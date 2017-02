VILA REAL – corso carnavalesco das escolas

As escolas saíram à rua, nesta sexta-feira, com o seu corso carnavalesco, cumprindo a tradição. O centro histórico, em especial a Avenida Carvalho Araújo, viu passar índios e cow-boys, piratas e marinheiros, príncipes, princesas, réis, rainhas, damas da corte, cavaleiros de capa e espada, figuras simbólicas, pobres e ricos, artistas, extraterrestres, figuras populares, etc. Houve muita animação, muito divertimento,graças ao trabalho, à imaginação, à criatividade de todos quantos se envolveram nesta tarefa de mostrarem a Escola viva. Um aplauso às direcções das escolas, aos professores, aos alunos, as funcionários, aos pais/encarregados de educação, às forças de segurança e à Câmara Municipal.

OBS: mais fotografias na próxima edição do Notícias de Vila Real. próxima quarta-feira.

