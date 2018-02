Vila Real celebra Dia da Proteção Civil a 1 de março

Todos os anos, no dia 1 de março, comemora-se internacionalmente o Dia da Proteção Civil. Esta efeméride, visa atrair a atenção das populações mundiais para as questões da proteção civil em especial para a prevenção.

Devendo a atividade de proteção civil, ser desenvolvida por todos os elementos integrantes de uma comunidade, esta destina-se a todos. É uma atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e Autarquias Locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privativas, com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos, proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando essas situações ocorram. Tem como objetivo prevenir riscos coletivos e a ocorrência de acidentes graves deles resultantes. Mas em caso de ocorrência, cumpre-lhe atenuar os riscos coletivos e limitar os seus efeitos, socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas nas áreas afetadas.

Este ano e há semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Vila Real, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil, em colaboração com os principais agentes de proteção civil do concelho de Vila Real, como são os Corpos de Bombeiros (AHBV da Cruz Verde e AHBV da Cruz Branca), a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR), bem como o seu Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS/GNR), o Exército (RI 13 de Vila Real), o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) através das equipas de Sapadores Florestais (ESF) da Associação Natura Viva de Vale de Nogueiras e da Associação de Produtores Florestais da Campeã, pretende mais uma vez comemorar esta efeméride, realizando ao longo de alguns dias (1 a 2 de Março) um conjunto de eventos de acordo com o programa anexo, e que visam sensibilizar a população do nosso concelho, em especial a comunidade educativa, para estas questões da proteção civil.

