Vila Real assinala “Dia da Proteção Civil” de 1 a 3 de Março

O Dia Internacional da Proteção Civil assinala-se, todos os anos, no dia 1 de março. Este ano, e à semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Vila Real, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil, em colaboração com os principais agentes de proteção civil do concelho de Vila Real, pretende mais uma vez comemorar esta efeméride, de 1 a 3 de Março, com um conjunto de eventos de acordo com o programa anexo, e que visam sensibilizar a população do nosso concelho, em especial a comunidade educativa, para estas questões da proteção civil.

A iniciativa conta com a presença dos Corpos de Bombeiros (AHBV da Cruz Verde e AHBV da Cruz Branca), a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR), bem como o seu Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS/GNR), o Exército (RI 13 de Vila Real), o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) através das equipas de Sapadores Florestais (ESF) da Associação Natura Viva de Vale de Nogueiras e da Associação de Produtores Florestais da Campeã.

PROGRAMA

Dia 1 de Março – Exposição estática/mostra de meios dos vários Agentes de Proteção Civil – Praça do Município

10:00h – Abertura exposição (pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal);

11:00h – Demonstração tático-operacional;

15:00h – Demonstração tático-operacional;

18:00h – Encerramento da exposição;

Dias 2 e 3 de Março

– Visitas das escolas do 1º Ciclo às Unidades/Quarteis dos APC (Corpos de Bombeiros; CDOS/ANPC; GNR; PSP)

– Ações de sensibilização/visita dos APC às escolas do Concelho.

