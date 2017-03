Vila Real acordou vestida de branco: última vez foi em 2010

Vila Real acordou vestida de branco. A última vez que nevou na cidade foi em 21 de novembro de 2010. A circulação rodoviária está a fazer-se sem constrangimentos, mas a estrada de ligação a Lamas de Olo, na serra do Alvão, esteve cortada temporariamente durante a noite.

A neve também caiu com intensidade na serra do Marão e o Itinerário Principal 4 (IP4), na zona do Alto de Espinho, chegou a estar cortado durante a noite. A Guarda Nacional Republicana (GNR) afirma que as principais estradas do distrito estão transitáveis.

A neve caiu um pouco por todo o distrito. Em Montalegre, Sabrosa e Alijó, os alunos ficaram em casa, devido à acumulação de neve nas vias destes concelhos. Também em Boticas, cerca de 100 alunos das aldeias mais altas não foram às aulas.

Deixe o seu Comentário

Comentário