Vila Real acolhe exposição de cidades portuguesas e galegas

Uma ampla representação das cidades galegas e portuguesas integradas no Eixo Atlântico, entre elas Vila Real, mostrarão o potencial do turismo de proximidade na quarta edição da “Mostra de Turismo das Cidades do Eixo Atlântico, Expocidades” que se realizará na Alameda de Grasse, em Vila Real, de 15 a 17 de junho.

Os 25 stands ocuparão uma feira que mostrará as possibilidades turísticas das cidades participantes, uma oferta focada no turismo de proximidade dada a relativa distância que existe entre as cidades galegas e as portuguesas e a variedade de ofertas turísticas para o visitante.

Expocidades, escaparate do potencial turístico das cidades que integram o Eixo Atlântico, chega este ano à sua quarta edição, depois de ter passado por Lugo, Pontevedra e Viana do Castelo. A exposição terá lugar em pleno centro da cidade, na Alameda de Grasse em Vila Real. Paralelamente ao desenvolvimento da feira terão lugar outras atividades como degustações de produtos típicos das cidades (doces, pão, vinhos, conservas, entre outros), atuações musicais, entre outras. A entrada é gratuita.

Os stands nesta quarta edição de Expocidades são:

-Barcelos

-Braga

-Bragança

-Carballiño-Terras do Avia

-Carballo

-Deputacion de Lugo

-Douro Alliance (Vila Real e Peso da Régua)

-Eurocidade Chaves-Verín

-Fórum termal, com representantes de O Grove, Caldas, Tui, Santo Tirso.

-Lalín

-Lugo

-Macedo de Cavaleiros

-Maia

-Matosinhos

-Monforte de Lemos

-Narón-Ferrolterra-Rias Altas

-Ourense

-Pontevedra

-Riveira

-Viana do Castelo

-Vila do Conde

-Vila Nova de Famalicão

-Vila Nova de Gaia

Além destes haverá um stand para degustações dos vários municípios e o Eixo Atlântico terá o seu próprio expositor. Criada há 25 anos, a entidade transfronteiriça é uma das principais referências do que acontece na Euro-região Galiza-Norte de Portugal, que agrupa as 37 principais cidades e entidades da Galiza e do Norte de Portugal.

Deixe o seu Comentário

Comentário