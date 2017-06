Vila Real – a noite de S. João

Vila Real continua a escrever nos seus anais momentos de dinamismo cultural e social. O S. João juntou milhares de pessoas no centro histórico. Mas, como nos velhos tempos, a festa é de todas as ruas, a sul, a norte, a leste ou a oeste. O cheiro – e o sabor – a sardinha assada estava por todo o lado. “É festa, é festa ó zé” dizia um velha canção. E a festa vai aqui um pouco representada nas fotos que se seguem. Dois sublinhados: a «Boys Band» de Nogueira animou o Largo do Pelourinho e no Largo de Camões, onde se juntou a edilidade e a elite automobilística do WTTC, cantaram-se os parabéns a François Ribeiro, promotor do WTTC.

Deixe o seu Comentário

Comentário