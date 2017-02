Vila Pouca de Aguiar investe meio milhão de euros em saneamento

É um investimento de cerca de meio milhão de euros na implementação da Rede de Saneamento das localidades de Pedras Salgadas (rua Quinta da Regada, bairro do Celeiro, rua do Pombal), Sabroso de Aguiar (bairro das Hortinhas), Vila Meã (rua da Regada e rua da Soutaria) e junto à EN2 (à entrada da vila termal e na aldeia de Sampaio).

No Centro de Serviços Públicos de Pedras Salgadas decorreu, a 13 de fevereiro, a apresentação do projeto e a consignação da empreitada “Conclusão dos Subsistemas de Drenagem de Águas Residuais – Lote nº 8” à empresa Arménio de Sousa Gonçalves pela verba de 425.102,99€. Obra consignada, obra iniciada.

Na sessão marcaram presença o presidente da Câmara Municipal, Alberto Machado, o presidente da Assembleia Municipal, Álvaro de Sousa, o presidente da Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar, Rogério Martins, o vereador das obras, António Vasconcelos, autarcas de freguesias e população local.

O Município de Vila Pouca de Aguiar viu aprovada esta candidatura comunitária financiada pelo Portugal 2020 no âmbito do POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Nesse sentido, o investimento total elegível é de 575.293,57€, cabendo à autarquia a comparticipação de 230.468,88€. O município está prestes a obter a taxa de 100% na cobertura de saneamento no concelho.

