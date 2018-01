Decorreu, no dia 13 de janeiro, na Câmara Municipal, a entrega de prémios do VIII Concurso de Escrita “Carta a Los Reyes Magos”, promovido pelas professoras de Espanhol de escolas pertencentes ao distrito de Vila Real, com a colaboração da docente da área de Espanhol do DLAC da UTAD, Cátia Teixeira, e da Câmara Municipal.

Este concurso, que se destina-se a alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, tem como objetivos divulgar aspetos civilizacionais e culturais espanhóis, ativar o conhecimento da língua e da cultura espanholas, fomentar e consolidar hábitos de escrita e promover a criatividade e a imaginação.

Este ano o Concurso, que tem vindo a alargar a sua a sua área de influência, contou com a participação de trinta escolas do Norte do País: Braga, Bragança, Chaves, Vila Real, Alpiarça, Porto, Santo Tirso, Cacém, Póvoa de Varzim, Macedo de Cavaleiros, Penafiel, Parede (Lisboa), Aveiro, Vila Nova de Gaia, Ovar e Paredes.

Depois da atuação do Coro de Câmara da UTAD, e de terem tomado a palavra, o Vereador do Pelouro de Educação e Ensino, José Maria Magalhães e a docente da área de Espanhol do DLAC da UTAD, Cátia Teixeira, foram entregues os prémios aos alunos cujos trabalhos foram selecionados pelo júri do concurso.

Alunos vencedores da VIII edição do Concurso Carta a Los Reyes Magos:

7º ano – Carolina Batista – Agrupamento de Escolas de Baçal – Bragança

8º ano – Rodrigo Sousa – Escola Secundária de São Pedro – Vila Real

9º ano – Maria Pereira – Agrupamento de Escolas José Relvas – Alpiarça

10º ano iniciação – João Coelho – Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo – Porto

10º ano continuação – Ângela Rodrigues – Agrupamento de Escolas de Baçal – Bragança

11º ano iniciação – Maria Inês Miranda – Escola Secundária Dr. António Granjo – Chaves

