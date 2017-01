Viatura militar “Pandur” sofre acidente em Sanguinhedo

Hoje, pelas 10h30, uma Viatura Blindada de Rodas Pandur II 8X8 sofreu um acidente no campo de futebol, em Sanguinhedo, Vila Real, do qual resultaram três feridos, um grave de dois ligeiros. O Exército acionou de imediato o INEM, tendo sido evacuados dois militares para o Hospital de Vila Real e um para o Hospital de Santo António no Porto, no helicóptero do INEM. O acidente ocorreu durante o reconhecimento de um percurso no âmbito do curso de condutor daquele tipo de viaturas.

“Houve necessidade de proceder ao desencarceramento das vítimas, sendo que duas sofreram ferimentos ligeiros e a terceira ficou em estado grave”, afirmou o segundo comandante da corporação da Cruz Branca de Vila Real, Ricardo Costa, que acrescentou que “devido às características da viatura, que é blindada, os trabalhos de socorro demoraram mais tempo”.

