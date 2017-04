Vento forte dificultou combate a incêndios em Vila Real

O incêndio de ontem na Portela, no concelho de Vila Real, junto à A24, alastrou para Bustelo e Sabroso. Chegou a estar perto de algumas casas, embora não tenha havido necessidade de evacuação.

No combate às chamas, chegaram a estar, cerca de 80 bombeiros das corporações Cruz Verde, do Pinhão, Favaios, Alijó, Mesão Frio, entre outras. Também foram acionados dois helicópteros. Uma das faixas da A24 chegou a ser cortada, assim como estrada nacional para a Régua, que foi atravessada pelo fogo.

O incêndio da Campeã foi o que causou mais preocupação, tendo ardido uma grande área de povoamento florestal. No terreno chegaram a estar cerca de 190 operacionais, apoiados por mais de meia centena de viaturas. O fogo obrigou ao corte do trânsito no IP4, na Serra do Marão, e chegou a ter três frentes, uma no concelho de Vila Real e outras duas do lado de Amarante.

