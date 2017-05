Vale do Tua implementa projeto de sinalização

O Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT) já está a colocar sinalética orientativa e explicativa em toda a área do território que abrange (Mirandela, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Murça e Alijó). Ao todo, 51 sinais vão ser colocados nas principais vias de comunicação do território. “O principal objetivo é que as pessoas ao entrarem na área do parque saibam onde estão”, explicar o diretor do PNRVT, Artur Cascarejo.

Este projeto foi desenhado atendendo à rede viária, procurando facilitar a mobilidade na área do parque, sinalização turística já existente e ainda ao património cultural e turístico de interesse. Estão a ser implementados quatro tipos de sinais, divididos pelas tipologias sinalização turístico-cultural e sinalização de direção.

Sinalização Turística-Cultural, destacando neste tema o património e a natureza. Os sinais T2 relativos ao Património cultural indicam um local, imóvel ou conjunto de imóveis relevantes sob o ponto de vista cultural. Os sinais turístico-culturais que transmitem indicações sobre motivos de relevância cultural, histórico-patrimonial e paisagística, só podem ser utilizados nas estradas da rede fundamental e em itinerários complementares. Neste projeto prevê-se a implantação deste tipo de sinais na Autoestrada 4 e no Itinerário Complementar 5.

