UTAD vai acolher Rede de Investigação e Experimentação da Vinha e do Vinho do Douro

Estão criadas as condições para a criação da Rede de Investigação e Experimentação da Vinha e do Vinho do Douro (Riev2). O despacho nº 2514/2017, de 27 de março, marca o arranque da rede que vai ficar sediada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, e que será constituída pela UTAD, pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, pelo Turismo de Portugal, pelo Regia-Douro Park e pelo Instituto dos Vinhos do Douro e Porto.

Segundo o despacho, a Riev2 visa a implementação de abordagens e operacionalização de investigação e experimentação, formação e disseminação, tendo em “consideração as necessidades identificadas pelos principais atores do setor”. Assim, serão realizadas atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) e formação superior inicial e pós -graduada, incluindo a utilização dos Laboratórios da UTAD e do Regia-Douro Park, envolvendo valências de viticultura e enologia, como controlo da qualidade enológica, ecofisiologia, física e química dos solos, biotecnologia, genética, biodiversidade e proteção de plantas.

Estão também previstas iniciativas com a Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego, incluindo ações de formação orientadas para diversos públicos em articulação com instituições de ensino superior e escolas de formação profissional.

A Riev2 foi desenvolvida em resposta ao estímulo do Governo para a criação de “Laboratórios Colaborativos”, que têm como objetivo a “definição e implementação de agendas de investigação e inovação, assim como o desenvolvimento de processos de internacionalização da capacidade científica e tecnológica nacional”, tendo o despacho de criação sido assinado pelos ministros Adjunto, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do Planeamento e das Infraestruturas, da Economia, do Ambiente e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. A Rede será dirigida por um conselho de coordenação formado por representantes das entidades que a integram.

Deixe o seu Comentário

Comentário