UTAD obtém aprovação a oito projetos no valor de 1,2 milhões de euros

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) viu recentemente aprovados oito projetos através do Programa de Cooperação Transfronteiriço Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, num investimento total de 1.254.682,97 euros, e verba FEDER de 941.012,23 euros.

Este programa de cooperação aprovou no total 132 projetos, com um investimento total de 237,97 milhões de euros. A nível nacional, quando se compara o número de projetos e montantes aprovados, a UTAD surge entre as Instituições de Ensino Superior do país com maior taxa de aprovação.

Os oito projetos aprovados, em que a UTAD é parceira, vão focar-se em áreas temáticas muito diversas desde a Cultura e Património, Ambiente, Agroalimentar, Empreendedorismo, Valorização do Conhecimento, Economia Social, entre outros.

Neste, destaca-se o projeto LACES, laboratório de apoio à criação de emprego e empresas de economia social, que envolve uma equipa de investigadores do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD) da UTAD, sendo este o projeto com maior verba FEDER atribuída (257.595,00€).

O LACES visa fomentar e consolidar a economia social na Eurorregião Galicia – Norte de Portugal – através da execução de programas piloto para melhorar a competitividade e apoio às empresas de economia social, atuando como gerador de conhecimento e inovação para modernizar as estratégias de promoção e apoio à economia solidária e colaborativa, favorecendo a consolidação e criação de empresas e de emprego de qualidade.

Deixe o seu Comentário

Comentário