UTAD ajuda candidatos “maiores de 23” a vencer a Matemática

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), consciente de que muitos cidadãos adultos gostariam de tirar o seu curso superior aproveitando as possibilidades legais atribuídas aos “maiores de 23 anos” mas defrontam-se com as dificuldades resultantes da falta de bases a Matemática, vai pôr em prática, mais uma vez, um curso específico de preparação para esses cidadãos.

A organização pertence ao Departamento de Matemática, que iniciará no mês de Fevereiro, um curso intensivo nessa unidade curricular o qual facilitará o acesso aos cursos superiores da UTAD (antigos exames Ad Hoc) que exigem a prova específica de Matemática.

O curso funcionará em horário pós-laboral, entre Fevereiro e Maio deste ano, sendo que os candidatos que o frequentarem e nele obtenham classificação superior ou igual a noventa e cinco pontos (em duzentos), ficam dispensados da Prova Específica de Matemática no acesso aos cursos da Universidade.

As inscrições encontram-se abertas no Departamento de Matemática da UTAD, podendo os interessados obter toda a informação sobre o curso na página web do Departamento: http://matematica.utad.pt/

