UNorte faz balanço positivo dos dois primeiros anos

As equipas reitorais das universidades que integram o consórcio UNorte.pt – Universidade do Minho, Universidade do Porto e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – reuniram, na Reitoria da Universidade do Porto, para análise da atividade conjunta dos primeiros dois anos de trabalho e definição da estratégia das ações e iniciativas futuras.

Em discussão estiveram os projetos UNorte eXtension School no âmbito do ensino a distância, UNorte Inova, Restartup e Noroeste Empreendedor no domínio da inovação e empreendedorismo e os projetos de modernização administrativa, UNorte Gateway e de excelência operacional na ação social escolar, SAS UNorte.

Os três reitores e os membros das respetivas equipas reitorais congratularam-se com os resultados obtidos, nomeadamente com o conjunto de projetos já aprovados na investigação, na formação avançada de recursos humanos, na ação social e na gestão administrativa, que totalizam mais de 10 milhões de euros, bem como as iniciativas em preparação. Foram analisados os progressos conseguidos pelos vários grupos de trabalho nos domínios da investigação, educação, ensino à distância, inovação e empreendedorismo, cultura, empregabilidade, ação social e administração e gestão. Foi igualmente efetuada uma análise sobre as estratégias de comunicação e de promoção nacional e internacional das atividades conjuntas, incluindo a aprovação da marca UNorte.pt.

Foram também debatidas, com grande preocupação, as dificuldades impostas à gestão administrativo-financeira dos projetos em curso, bem como o atraso no lançamento dos projetos estratégicos de investigação e desenvolvimento preparados conjuntamente pelas três universidades, considerados como muito importantes na construção de uma estratégia de especialização regional baseada no conhecimento e na inovação. De facto, é com apreensão que os membros do consórcio têm sido confrontados com o sucessivo adiamento destes projetos, por parte das autoridades regionais e nacionais.

