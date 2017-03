As universidades séniores de Vila Real e de Murça assistiram hoje, dia 8, no Centro Cultural Regional de Vila Real à representação, pela Filandorra Teatro do Nordeste, de «Um pedido de casamento”, de Anton Tchekhov. Trinta anos depois esta companhia profissional repôs esta peça , em estreia, no mesmo local onde a representou pela primeira vez. Bruno Teixeira (Stepan), Gonçalo Fernandes (Ivan Vassilyevitch) e Babiana Mota (Nalaya Stepanovna) foram os actores da companhia que estiveram em palco.

