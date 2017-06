Túnel do Marão já reabriu ao tráfego

A Infraestruturas de Portugal (IP) informou que já foi reposta a circulação rodoviária no Túnel do Marão, no sentido Amarante – Vila Real. Recorde-se que esta via estava encerrada desde o passado dia 11 de junho, devido ao incêndio que deflagrou num autocarro de passageiros quando este circulava no interior da Galeria Sul, sentido Amarante – Vila Real. Este incidente provocou alguns danos ao nível da infraestrutura e dos sistemas de segurança e monitorização existentes, obrigando à suspensão da circulação em ambos os sentidos no Túnel do Marão.

Após verificação do bom funcionamento dos equipamentos e das condições de circulação da Galeria Norte, às 6H30 do dia seguinte foi reaberta a circulação no sentido Vila Real – Amarante. Na Galeria Sul, diretamente afetada pelo incendio que destruiu o autocarro de passageiros, IP procedeu de imediato à avaliação dos danos e deu início aos trabalhos de reparação com o objetivo de, com a maior brevidade possível, repor a circulação automóvel igualmente no sentido Amarante – Vila Real.

Os trabalhos realizados envolveram, entre outros, a reparação e limpeza das superfícies de betão, a repavimentação de uma secção com cerca de 100 metros de comprimento e a reparação e substituição, total ou de alguns componentes, dos equipamentos e sistemas de segurança, iluminação e comunicações instalados.

Executadas estas intervenções, seguiram-se as fases de vistoria e certificação realizadas pelas entidades competentes. Garantidas que estão agora todas as condições de funcionamento e segurança, foi agora a Infraestruturas de Portugal autorizada pelo IMT proceder à reabertura total da circulação no Túnel do Marão.

Deixe o seu Comentário

Comentário