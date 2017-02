Tribunal condena homem que tentou matar mulher e sogros a sete anos de prisão

O homem que disparou sobre a mulher e os sogros em Caldas de Moledo, no concelho do Peso da Régua, em abril de 2016, foi condenado a sete anos de prisão efetiva pelo Tribunal de Vila Real. O homem respondeu por um homicídio qualificado na forma tentada, contra a esposa, dois homicídios simples na forma tentada, relativos aos sogros, um crime de violência doméstica e ainda posse de arma proibida. O arguido disparou para o interior de um quarto onde estava a mulher e os sogros, tendo atingido a sogra com um dos disparos.

