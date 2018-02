Três dias de folia no Carnaval de Vila Marim, em Mesão Frio

O alegre entrudo de Vila Marim, que já começa a ser uma tradição, voltou às ruas da freguesia e da vila de Mesão Frio para a grande festa. Numa organização da Associação Cultural e Desportiva de Vila Marim, em parceria com a Junta de freguesia e o agrupamento de escuteiros Nº 852, o corso carnavalesco percorreu as ruas, com as suas máscaras e carros alegóricos, durante os dias 9, 10 e 11 de fevereiro.

A iniciativa foi aberta à participação de toda a população e contou com o apoio da Câmara Municipal de Mesão Frio e a colaboração da Santa Casa da Misericórdia e do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) 3G Porta D’ouro.

No primeiro dia, realizou-se um desfile nas principais artérias de Mesão Frio, perante a enchente de centenas de espectadores. Durante os dois últimos dias, o corso esteve em vários lugares da freguesia, terminando no domingo, com a já habitual queima do velho, no polidesportivo de Vila Marim. Mais uma vez, foi notório o envolvimento de toda a comunidade neste festejo.

