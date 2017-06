Tragédia de Pedrógão Grande: campanha de solidariedade em Vila Real

O Município de Vila Real decidiu iniciar uma campanha de solidariedade a propósito da tragédia de Pedrogão Grande. Para isso, todos aqueles que desejarem ajudar poderão oferecer bens não perecíveis (como água ou enlatados), que poderão ser entregues em três locais: a Praça do Município, a Delegação de Vila Real da Cruz Vermelha Portuguesa e o Supermercado Jumbo.

Também será aberta uma conta bancária destinada a ajudar as famílias afetadas pelos incêndios, cujo número será anunciado em breve. Em comunicado, o Município de Vila Real declarou que “está consternado com a catástrofe que aconteceu em Pedrogão Grande e que ceifou a vida a tantas pessoas. Neste momento de perda e de luto, o Município deixa às famílias de todas as vítimas a sua solidariedade e as mais sentidas condolências. Para os soldados da paz e para todos os elementos da Proteção Civil que, no terreno, combatem o fogo e protegem as nossas vidas, agradecemos penhoradamente o esforço e o sacrifício”.

Atualização

A Liga dos Bombeiros Portugueses apelou, entretanto, à população que suspenda, por enquanto, a dádiva de bens alimentares e medicamentos, uma vez que os stocks estão lotados em três quartéis de bombeiros da região afectada. Continuam abertas as contas e linhas solidárias. Roupas, calçados, colchões e outros mantimentos também podem ser doados.

