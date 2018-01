Trabalho ao vivo mostra como se faz os caretos de Lazarim

A preparação das máscaras e dos trajes dos Caretos de Lazarim, pequena vila situada no concelho de Lamego, desperta sempre uma enorme curiosidade junto daqueles que gostam de um dos Entrudos mais genuínos do país. A poucos dias das máscaras voltarem a sair à rua para animar esta tradição, a Câmara Municipal de Lamego, através do Centro Interpretativo da Máscara Ibérica (CIMI), e em parceria com a Rede de Bibliotecas local, vai organizar quatro workshops nas escolas do concelho. Na primeira parte do evento, será narrada aos alunos a vertente histórica associada ao “Nosso Carnaval”, enquanto que numa segunda parte um artesão trabalhará ao vivo para mostrar como nascem as máscaras de madeira de amieiro.

O workshop “Carnaval: As Nossas Máscaras” pretende dar a conhecer, nos dias 7 e 8 de fevereiro, as origens destes rituais e festividades simbólicas, que na memória dos antigos habitantes de Lazarim remonta ao século XIX, para além de divulgar junto dos mais novos a arte dos famosos caretos antropomórficos que saem à rua na Terça-Feira Gorda.

