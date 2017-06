Tiago Monteiro à procura da segunda vitória em Vila Real

É já no próximo fim-de-semana que a adrenalina do Circuito Internacional de Vila Real regressa a Vila Real, a 24 e 25 de junho. O piloto português, Tiago Monteiro, que venceu a prova nacional do Campeonato Mundial de Carros de Turismo (WTCC) em 2016, espera voltar a triunfar na circuito vila-realense. O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, congratulou-se com a introdução da Joker Lap no nosso circuito citadino por parte da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o que vai trazer ainda mais emoção à corrida. Rui Santos sublinhou ainda a forte aposta na animação que inclui a festa de São João e o concerto (…)

Sobre a Joker Lap, Tiago Monteiro mostrou-se expectante relativamente à forma como irá resultar esta novidade no WTCC. Já o piloto vila-realense Manuel Pedro Fernandes vai partilhar a grelha de partida com Tiago Monteiro. Manuel Pedro Fernandes publicou uma foto no facebook do carro que vai conduzir, um Lada Vesta WTCC TC 1 da RC Motorsport, e recebeu os parabéns de inúmeros apoiantes. O piloto vila-realense está confiante numa boa prestação no WTCC, uma vez que conhece bem a pista. Recorde-se que o piloto já tinha tentado participar na primeira edição do WTCC em Vila Real, em 2015, mas o sonho não se cumpriu no último momento devido a problemas com a licença para correr na prova.

Encerramento do SASU de Mateus

O acesso ao SASU – Atendimento Complementar de Vila Real vai ficar fortemente condicionado durante o próximo fim-de-semana, o que levou o Agrupamento de Centros de Saúde Marão e Douro Norte a alterar o seu funcionamento, nos dias 24 e 25 de junho e 8 e 9 de julho (segundo fim-de-semana de provas) para o Centro de Saúde de Vila Real 1, localizado na Rua Dr Manuel Cardona, entre as 8H00 e as 20H00, estando encerradas as instalações situadas em Mateus (…)

