Ténis de Mesa: Club Vila Real com prestação positiva no Porto

Decorreu no passado fim de semana, no Pavilhão Desportivo Municipal de Gaia, o 42º Torneio Aberto “ATM Porto”, torneio de categoria Super A, pontuável para o Ranking Nacional de Atletas da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, nas classes de Iniciados, Juniores e Seniores.

Mais uma vez o Club Vila Real marcou presença tendo apresentado dezasseis atletas em competição. Em iniciados masculinos, o Club apresentou em prova sete atletas (Bruno Barros, Diogo Catarino, Guilherme Alvadia, João Morais, Miguel Gonçalves, Rafael Oliveira e Vasco Carvalhais). Destaque para João Morais e Vasco Carvalhais que conseguiram alcançar o mapa final dos 32 melhores, tendo o primeiro sido derrotado nos quartos de final e obtido o 8ºlugar na classificação final e o segundo derrotado na ronda anterior pelo finalista vencido da prova tendo ficado em 9ºlugar na prova. Mesmo não conseguindo o apuramento para o mapa final, o atleta Guilherme Alvadia, mostrou bons recortes técnicos e deu mais uns passos de evolução na modalidade. De salientar a estreia de mais um atleta iniciado (Bruno Barros), que mostra o trabalho de base que está a ser desenvolvido no Club de Vila Real.

Na prova de juniores o grande destaque vai para a prestação satisfatória de Carolina Rocha que, a jogar no escalão acima do seu, conseguiu ultrapassar a fase de grupos mas acabou eliminada na primeira ronda do mapa final. No setor masculino, prestações satisfatórias de Igor Kyrychenko (atleta ainda cadete) e de Rui Catarino que, embora não tendo conseguido o apuramento para o mapa final, mostraram que o Club pode contar com eles para um futuro próximo.

No domingo, foi a vez das nossas atletas da classe de infantis entrarem em competição. Assim, na prova feminina, as atletas do Club de Vila Real, Adriana Friães e Ana Rita tiveram uma prestação satisfatória. Destaque para Adriana Friães que logrou alcançar mais uma vez o mapa final, tendo sido apenas derrotada nos quartos-de-final pela vencedora da prova e obtido um ótimo 5º lugar!

Mesmo não conseguindo o apuramento para o mapa final, a atleta Ana Rita, deu mais uns passos de evolução na modalidade.

Como conclusão, de salientar que os atletas do Club continuam a mostrar evolução na modalidade o que premeia o seu esforço e dedicação nos treinos.

Mais uma vez muito obrigado a todos aqueles nos acompanham diariamente e em especial aos que nos acompanharam em mais uma jornada importante para o crescimento do Club de Vila Real.

Relembramos os interessados que os treinos do Club de Vila Real decorrem todos os dias, entre as 17.30 e as 20 horas, no Centro Escolar da Araucária.

