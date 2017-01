Ténis de Mesa: Club de Vila Real vence no Torneio João Monteiro

O Club de Vila Real fez-se representar no VIII Torneio João Monteiro (em honra do atleta Português Campeão da Europa em Ténis de Mesa), que decorreu em Lisboa no passado fim de semana com dois atletas iniciados, Pedro Gonçalves e João Morais.

E os dois atletas mostraram por são o 1º e o 6º do ranking nacional de iniciados, os dois ganharam os grupos de apuramento, sem qualquer derrota.

No mapa final foram ultrapassando os adversários até às meias finais, o Pedro Gonçalves derrotou o atleta do Sporting e passou à final, o João Morais esteve á beira de protagonizar uma final entre os dois atletas do CLUB, mas frente a um atleta mais velho, perdeu o último set pela margem mínima (11-9), alcançando um brilhante 3º lugar.

Na final, Pedro Gonçalves esteve sempre concentrado e não facilitou o jogo do adversário, tendo vencido sem qualquer margem para dúvida o VIII Torneio João Monteiro.

Esta é a terceira vitória do atleta vilarealense esta época em torneios nacionais, reforçando ainda mais o seu estatuto de 1º classificado do ranking nacional.

O Club de Vila Real conseguiu mais uma vitória para o ténis de mesa transmontano.

