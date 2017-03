Teatro de Vila Real recebe espetáculo inovador de “Stand Down”

Integrado no Vinte e Sete – Festival de Teatro, estreia a 1 de Abril, no Teatro de Vila Real, “Stand Down”, um espetáculo a solo do ator Angel Frágua. Uma coprodução entre a Inquieta – Produção e Comunicação Cultural e o Teatro de Vila Real.

Chama-se “Stand Down” é uma espécie de “Stand Up”, sem ser “Up”. Um espectáculo para rir, sorrir, ficar sério, até chorar, se for o caso. Uma miscelânea de sentimentos conduzida pelo ator Ángel Fragua. Com encenação de Mara Correia e produção da recém criada “Inquieta”, produtora cultural liderada por Eduarda Freitas, “Stand Down” surge da vontade de fazer um espectáculo a solo, sem grandes recursos cénicos, onde a palavra assume especial importância e onde as experiências pessoais do ator se cruzam com as experiências de uma outra pessoa, que não está em palco.

“Stand Down” caminha entre a realidade e a ficção, convidando o público a embarcar numa viagem por Espanha e Portugal e a deixar-se levar pela dúvida da veracidade do que ouve. “O Ángel é a pessoa ideal para valorizar a palavra dita…primeiro porque fala uma coisa assim meio portunhol, que nem é português nem é espanhol, e depois porque ele não gosta de falar”, conta, divertida, Mara Correia, a jovem encenadora de “Stand Down”.

Para a produtora “Inquieta” esta é também uma aventura, porque faz parte “das coisas bonitas que queremos fazer e levar a todos”, diz Eduarda Freitas.

Ángel Fragua, já se disse, é homem de poucas palavras, natural de Madrid, trabalha em Portugal desde 2001, trabalha na companhia Peripécia Teatro desde 2004. Quanto a esta nova aventura a solo e ao conceito de “Stand Down”, Ángel sorri às questões que vão surgindo sobre a sua carreira e sobre o espetáculo, mas, garante, as palavras e as estórias vão ficar para o palco.

Deixe o seu Comentário

Comentário