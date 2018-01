Tabuaço recebe a seleção regional de natação para estágio de capacitação técnica de cadetes

A Associação Regional de Natação do Nordeste com o apoio da Câmara Municipal de Tabuaço organizou no dia 13 de Janeiro um estágio de avaliação e capacitação técnica para o escalão de cadetes A (masculinos nascidos em 2006 e femininos nascidos em 2007), no excelente complexo municipal de piscinas de Tabuaço.

Este momento de formação é realizado em todas as Associações Territoriais de Portugal em coordenação com a Federação Portuguesa de Natação estando direcionado para a avaliação e intervenção técnica, com caráter formativo em situação prática com a apresentação e discussão de ideias entre todos os técnicos envolvidos (formação certificada).

Os conteúdos deste momento de formação prenderam-se essencialmente com o modelo técnico (nado, partidas, viragens): avaliação técnica / Intervenção e correção técnica e também a avaliação das características individuais: dados antropométricos: altura, peso e envergadura.

Estiveram presentes no estágio nadadores de seis clubes: Ginásio de Vila Real (Maria Silva, Gustavo Salgueiro, Rodrigo Silva, Herman Kovalchuk, Hugo Pinheiro, Eduardo Yakubenko), Flavitus Natação (Maria Barreira, Ana Sá, Miguel Correia, Rodrigo Barbosa, João Ferreira), CCD Santa Marta de Penaguião (Carolina Carvalho e Joana Carvalho), Natação de Chaves (Afonso Braga e Joel Lopes), CM Tabuaço (Lara Sousa e Joel Vaz) e CM Peso da Régua (Rui Pires); e os técnicos: Pedro César (FNC), Bruno Fernandes (CM Tabuaço), Bruno Osório (CM Peso da Régua), Mário Monteiro (CCD Santa Marta), José Lopes (CCD Santa Marta), Andreia Ferraz (CM Tabuaço) e João Ferreira (GCVR).

O próximo estágio será realizado após o segundo torneio regional de cadetes que será realizado no final de Fevereiro em Mirandela.

