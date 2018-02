Stand promocional de Mondim de Basto para visitar na Bolsa de Turismo de Lisboa

Mondim de Basto vai participar na edição deste ano da Bolsa de Turismo de Lisboa, fazendo-se representar de 28 de fevereiro a 4 de março.

O objetivo primordial desta participação será dar a conhecer às empresas e aos agentes turísticos o novo plano estratégico que o Município tem para o concelho, a fim de consolidar a sua marca e o seu posicionamento a nível nacional.

Toda a estratégia do referido plano assenta no potencial imenso que o território de Mondim de Basto tem para oferecer.

Os produtores de vinho do concelho serão responsáveis pela demonstração e provas dos seus produtos e o TAM – Teatro Amador Mondinense – agendou para o dia 2 de março uma encenação para promoção do concelho.

Ao passar pelo stand de Mondim de Basto os visitantes poderão habilitar-se a ganhar vouchers com estadias no concelho, que estão a ser oferecidos pelas unidades de alojamento locais.

De 28 de fevereiro a 4 de março, visite-nos no Pavilhão 1 da Bolsa de Turismo de Lisboa, no nosso espaço próprio, integrado no stand da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal.

