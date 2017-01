Sporting vai treinar no Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar

A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar acordou com o Sporting Clube de Portugal a utilização do Complexo Desportivo Municipal, de 14 a 17 de janeiro. A equipa principal do Sporting irá preparar, à porta fechada, os jogos com o Desportivo de Chaves, que se realizarão nos dias 14 e 17 a contar para a Primeira Liga e Taça de Portugal, respetivamente.

Responsáveis da autarquia e da equipa treinada por Jorge Jesus estiveram reunidos no Complexo Desportivo para começar a preparar ao detalhe a utilização das instalações desportivas em conformidade com as necessidades de logística empregada na preparação de jogos de equipas profissionais. Nesse sentido, está previsto a realização de treinos matinais durante os quatro dias, todos à porta fechada.

O acordo foi possível devido à colaboração e permeabilidade de várias entidades, designadamente Câmara Municipal, Desportivo de Chaves, Sporting Clube de Portugal e Sport Clube de Vila Pouca.

O Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar tem dois campos de jogos de futebol de 11, um campo de futebol de sete, pista de atletismo e outras componentes desta modalidade, campo de ténis, bancadas, balneários, troço de ecopista/ciclovia, espaço infantil de lazer, pista de cavalos, entre outras mais-valias.

