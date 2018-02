Sociedade Ponto Verde promove reciclagem de embalagens em Escolas de Vila Real

O distrito de Vila Real recebe o Projeto 80 na Escola Secundária e de 3º ciclo Dr. Júlio Martins e na Escola Secundária Morgado de Mateus nos dias 23 e 26 de fevereiro, respetivamente, para promover a cidadania ativa e a consciência ambiental junto de jovens entre os 13 e os 18 anos.

O roadshow vai passar por 36 escolas nacionais e a Sociedade Ponto Verde (SPV) é uma das entidades parceiras deste projeto promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente, Quercus, Green Project Awards (GPA), Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Direção-Geral da Educação (DGE), Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP) e que tem como objetivo motivar os jovens para o empreendedorismo e associativismo juvenil para o desenvolvimento sustentável. Com esta iniciativa, a SPV vem sensibilizar os mais novos para a importância da separação e da reciclagem de embalagens, de uma forma divertida e descontraída, durante um dia em cada escola.

Afonso Paiva, o jovem humorista de Coimbra, volta a ser o convidado da SPV – entidade gestora da reciclagem de embalagens em Portugal – que, depois do sucesso em 2017, apresenta agora a estória do Rafa-Garrafa. O humorista relata, num tom divertido e descontraído, a vida de uma embalagem que se queria transformar numa camisola polar, salientando a importância de reciclar.

Com o intuito de promover a separação das embalagens nas escolas, os alunos são propostos a realizar a recolha do máximo de embalagens que conseguirem no dia em que o Roadshow estiver na respetiva escola, embalagens essas que devem ser colocadas nos respetivos Ecopontos. Todas as escolas participantes recebem um Diploma Escola Verde e a escola com maior número de embalagens recolhidas vence a iniciativa SPV2theTOP, tendo como prémio mobiliário urbano produzido a partir de embalagens de plástico recicladas.

A SPV propõe ainda aos jovens que partilhem nas suas contas Instagram uma fotografia divertida com uma embalagem a utilizar as hashtags #pontoverde, #Projeto_80 e #RoadshowP80, para incentivar à reciclagem e espalhar a mensagem junto dos mais novos.

Ainda a propósito do Projeto 80, a participação da Sociedade Ponto Verde estende-se ao digital, onde serão partilhados vídeos baseados em estórias que ocorrem em cada concelho, para que os alunos de cada escola possam recordar a experiência divertida.

O Roadshow integra-se no Projeto 80, um programa que incentiva os jovens a apresentarem projetos que incentivem o desenvolvimento sustentável, criados nas escolas e comunidades: desde práticas de reciclagem, a iniciativas promotoras da preservação de recursos naturais, voluntariado, entre outras.

As candidaturas ao projeto podem ser submetidas até 31 de maio de 2018, no site www.projeto80.pt. A iniciativa é aberta a todas as escolas do país e cada escola pode inscrever mais do que um projeto, desde que com temáticas diferentes e equipas até 20 membros. Os projetos devem ser implementados até ao final do ano letivo de 2017/2018.

Os seis projetos selecionados a finalistas tornam-se automaticamente candidatos à categoria “Iniciativa Jovem – Projeto80” do Green Project Awards Portugal 2018. Todos os elementos da equipa vencedora da categoria “Iniciativa Jovem” serão premiados com Passes Intra_Rail Xcape de três dias que incluem transporte e alojamento para conhecer Portugal.

Este Projeto é uma iniciativa conjunta da Agência Portuguesa do Ambiente, da Direção-Geral da Educação, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Instituto Português do Desporto e Juventude, Quercus e Green Project Awards, com o apoio da República Portuguesa.

