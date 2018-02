Sessão de esclarecimento sobre limpeza da floresta em Ribeira de Pena

Com vista a minimizar o risco de incêndio florestal, o Gabinete de Proteção Civil e Defesa da Floresta do Município de Ribeira de Pena promoveu várias sessões de esclarecimento sobre faixas de gestão de combustíveis, que incidiram sobre a limpeza de terrenos na envolvente das habitações.

De acordo com a atual legislação os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que detenham terrenos confinantes a edíficios inseridos em espaços rurais (espaços florestais e terrenos agrícolas) são obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa de largura não inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior do edíficio.

Em caso de incêndio florestal, as faixas de gestão de combustíveis dificultam a propagação do fogo, evitando que as chamas atinjam zonas inflamáveis das habitações, permitindo ainda que os bombeiros possam intervir com maior eficácia e segurança.

As ações decorreram, de 29 de janeiro a 9 de fevereiro, nos Centros de Convívio de Salvador, Limões, Alvadia, Balteiro, Bragadas, Cerva, Canedo, Santo Aleixo de Além Tâmega, Santa Marinha, Daivões e Agunchos.

