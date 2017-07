Sernor vence Tribol de Praia Cidade de Vila Real

A equipa “Sernor” é a grande vencedora da 10.ª Edição do Torneio de Tribol de Praia Cidade de Vila Real que terminou este domingo, nas Piscinas de Codessais, e que decorreu durante três dias. A equipa já havia vencido outras edições da competição e, provavelmente, a experiência ajudou a repetir o feito.

A vitória foi construída com o triunfo na vertente de voleibol, a que somou um 4.º posto no futebol e um quinto no andebol. Este domingo, ficou concluída a prova de andebol, onde a vitória coube aos “Não é a loja do andebol” que, na final, venceram (11-6) os “Sempre a 100”.

Nos dias anteriores, como se referiu, os “Sernor” ganharam a prova de vólei e os “Matrafão” conquistaram o futebol de praia. Feitas as contas, a tabela classificativa geral ficou definida da seguinte forma: 1.º Sernor

2.º Não é a loja do andebol

3.º Matrafão Mas nem só de competição se fez o último dia do Tribol de Vila Real. Ainda houve tempo para o “Jogo de Estrelas” do andebol, apadrinhado pelo ex-internacional Viktor Tchikoulaev, que se destacou como jogador da Seleção Nacional, ABC, Sporting e Benfica. Nesta partida amigável estiveram frente a frente antigas glórias do “Sport Vila Real Benfica” que venceram as antigas glórias do “Académico Alves Roçadas”. Para além disso, numa ação de solidariedade que preencheu os três dias de prova, onde foram aceites donativos reunidos num mealheiro que no final foi entregue ao pai do Afonso, um miúdo que sofre de paralisia cerebral e que marcou presença assídua no Torneio. Refira-se que no decurso do Torneio Tribol de Vila Real, o número de espectadores, ultrapassou os 1500 que tiveram entradas gratuitas nas bancadas. Fotos: António Viamonte Rodrigues Texto: Desportivo Transmontano

Deixe o seu Comentário

Comentário